صور .. خريطة المشروعات القومية الجديدة بأرض شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء، عددا من المشروعات القومية بعضها تم الانتهاء من مراحل التنفيذ استعدادا للافتتاح الرسمى واُخرى يجرى العمل فى آخر مراحلها.

وتنوعت المشروعات فى مختلف قطاعات الخدمات وتركزت فى مناطق مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء ، ومدينتى العريش والشيخ زويد ومركز ومدينة بئر العبد.

وينشر "اليوم السابع " خريطة المشروعات القومية بشمال سيناء ، التى كشف عن تفاصيلها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأوضح محافظ شمال سيناء ، أن جميع هذه المشروعات إنطلق العمل فيها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهى إضافة ومرتكز مهم لمحاور التنمية على أرض المحافظة .

وقال محافظ شمال سيناء ، إن المشروعات القومية المنفذة والجارى تنفيذها بنطاق محافظة شمال سيناء ، تشمل المشروعات التى تضمنها الكتاب الدورى، وهى فى قطاع الزراعة، وتشمل 11 تجمع تنموى زراعى بمركزى الحسنة ونخل فى وسط سيناء .

ومشروعات " الجيل الرابع "، وتشمل إنشاء مدينة رفح الجديدة بواقع 41 عمارة أسبقية أولى ، ومشروعات الإسكان بتكلفة 340 مليون جنيه ، وتشمل إسكان المساعيد بمدينة العريش المرحلة الثانية بواقع 89 عمارة بإجمالى عدد 2136 وحدة سكنية فى منطقة السبيل بالعريش .

إضافة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى (الهيئة القومية)، بتكلفة 164 مليون جنيه، وتشمل محطتى تحلية مياه البحر بالعريش والشيخ زويد فى نطاق مركزى العريش والشيخ زويد، ومشروعات التربية والتعليم وتشمل مدارس متعددة بواقع 12 مدرسة فى نطاق مراكز ومدن العريش وبئر العبد والحسنة والشيخ زويد، ومشروعات صناعية وتشمل المجمع الصناعى للرخام بالجفجافة بوسط سيناء .

وأشار اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إلى أن مشروعات أخرى أصبحت جاهزة وهى فى قطاع الصحة المرحلة الثانية من تطوير مستشفى العريش العام فى مدينة العريش بتكلفة 134 مليون جنيه، ومستشفى بئر العبد المركزى بمدينة بئر العبد بتكلفة 225.5 مليون جنيه، ومستشفى نخل المركزى فى مدينة نخل بتكلفة 214 مليون جنيه، والرعاية الأولية الصحية بوسط المدينة بمدينة العريش بتكلفة 3 مليون جنيه .

ومشروعات ينفذها الديوان العام وتشمل سوق الجملة بالعريش بتكلفة 167.9 مليون جنيه بالكيلو 17 غرب مدينة العريش .

ومشروعات ينفذها جهاز تعمير سيناء، وتشمل إنشاء عدد 61 منزل بدوى بواقع 21 منزل بمنطقة صدر الحيطان و40 منزل بقرية وادى الحاج فى نطاق مركز نخل بوسط سيناء، وإنشاء المرحلة الأولى من إعادة تأهيل عمارات التعاونيات بواقع عدد 26 عمارة بمنطقة المساعيد بالعريش بتكلفة 108 مليون جنيه ، وإنشاء 11 تجمع تنموى بشمال سيناء بمناطق النثيلة 1 ، الثيلة 2 وصدر الحيطان وطويل الحامض ، وطيبة التمد، والدفيدف ، والنوافعة ، وخشم الجاد، والخفجة، والكيلو 61 ، وام مفروث وجميعها بوسط سيناء بتكلفة 112 مليون دولار، وتطوير قرية الروضة بنطاق مركز بئر العيد بشمال سيناء ، برفع كفاءة عدد 563 منزل بالقرية الأم والتوابع، واحلال وتجديد شبكة المياه بالقرية الأم بطول 14 كيلو متر، وإنشاء خزان أرضى بسعة 1000 متر مكعب ، ومبنى طلمبات ، وإنشاء مجمع خدمى، ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالقرية الأم ، وإنشاء عدد 51 منزل جديد، بتكلفة 127 مليون جنيه.

وقال محافظ شمال سيناء أن مشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تتضمن تصميم وتوريد وتركيب محطة تحلية مياه البحر بطاقة 5000 متر مكعب فى اليوم بمنطقة الريسة بالعريش بتكلفة 10.962 مليون دولار، وتصميم وتوريد وتركيب عدد 4 محطات تحلية آبار، بنطاق وسط سيناء فى قريتى بغداد والقسيمة بمركز الحسنة، وقريتى صدر الحيطان والريد بمركز نخل .

وأشار محافظ شمال سيناء، أن هذه المشروعات هى أعظم وأهم هدية لأهل شمال سيناء قدمتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، وتؤكد أن إرادة الدولة قوية فى السير نحو البناء والتعمير على أرض سيناء ، وأنه فى الوقت الذى تسير فيه بنجاح عمليات تطهير سيناء من طيور الظلام تسير أيضا عمليات ناجحة للبناء والتعمير والتنمية.

مشروعات تنموية بمحافظة شمال سيناء

مستشفى نخل المركزى

مشروعات تنموية بمحافظة شمال سيناء

مشروعات تنموية بمحافظة شمال سيناء

محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية بالمحافظة

محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية بالمحافظة

محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية بالمحافظة

مشروعات تنموية بمحافظة شمال سيناء

مشروعات تنموية بمحافظة شمال سيناء

مشروعات تنموية بمحافظة شمال سيناء