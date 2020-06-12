صور.. تحرير 53 محضر ومخالفة تموينية فى حملات على أسواق الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأنشطة المختلفة ومراقبة الأسواق، والتى أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 53 محضر ومخالفة تموينية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم توجيه عدة حملات أسفرت عن تحرير عدد 53 قضية تموينية بدائرة مدينة الأقصر وإسنا وأرمنت والزينية والطود، منها تحرير عدد 38 محضر في مجال محلات بيع السجائر للبيع أزيد من السعر المحدد وعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة الموقرة.

كما تم تحرير 9 مخالفات ضد المخابز لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وعدم وجود ميزان صالح للإستخدام، كما تم تحرير عدد 2محضر عدم حمل شهادة صحية وعدد 3 عدم ممارسة النشاط التمويني بمشروعات جمعيتي وعدد 1 محضر إدارة مخبز شامي بدون ترخيص.

وكانت قد أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه فى ضوء رصد شكاوى المواطنين من نقص سلعة السجائر وبيعها أزيد من السعر فقد كثفت مديرية التموين بالأقصر من الحملات التموينية خلال الفترة الماضية، وقال الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إن تلك الحملات أسفرت عن تحرير محضرين تموينيين لبيع السجائر أزيد من السعر، وتم ضبط 52 قاروصة بخلاف 26 قاروصة معسل لعدم وجود فواتير وذلك بمعرفة إدارة إسنا، كما تم ضبط 100 علبة سجائر لعدم وجود فواتير وتحرر محضر بالواقعة بإدارة أرمنت، وتم تحرير محضر تموينى ضد "س.ز" بإسنا لبيعه السجائر أزيد من السعر، وتم تحرير محضر تموينى بأرمنت وضبط 50 علبة سجائر بدون فواتير.











