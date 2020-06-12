اليوم السابع
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صور.. "إرادة شعب الشرقية" تجوب المدن والقرى لتوعية الأهالى بفيروس كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:37 م
صور.. "إرادة شعب الشرقية" تجوب المدن والقرى لتوعية الأهالى بفيروس كورونا جانب من المبادرة
الشرقية- فتحية الديب

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يواصل فريق مبادرة "إرداة شعب الشرقية" بإشراف الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظة الشرقية، حملات التوعية بتسعة مراكز بنطاق المحافظة، من بينها " بلبيس- فاقوس- أبوكبير- ديرب نجم- أولاد صقر- مركز الزقازيق- العاشر من رمضان- مشتول السوق، للحديث مع الأهالى عن مخاطر فيروس كورونا وضرورة اتباع الإجراءت الإحترازية، وتوعية المواطنين فى الشوارع والأماكن التى بها زحام بأهداف المبادرة، وتقديم النصائح لهم بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم الحديث مع  المواطنين فى الشوارع وتوعيتهم بضرورة إرتداء الكمامة حرصا على صحتهم وضروة إتباع التباعد الإجتماعى أثناء عملية البيع والشراء.

ومبادرة " إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور" أحمد عبد المعطي" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين من أفراد المجتمع وممثلين من الأزهر والأوقاف والكنيسة والمجلس القومى للمرأة، لتقديم التوعية للأهالى بقرى ونجوع المحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة،وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

 

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