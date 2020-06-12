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صحيفة: أول ظهور عام لبوتين فى احتفالات العيد الوطنى بعد أسابيع من إغلاق كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:46 م
صحيفة: أول ظهور عام لبوتين فى احتفالات العيد الوطنى بعد أسابيع من إغلاق كورونا بوتين
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة ذا موسكو تايمز الروسية إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيظهر لأول مرة بكشل بعد أسابيع من الإغلاق فى روسيا بسبب وباء كورونا فى الوقت الذى وصل فيه عدد الإصابات اليومية حوالى 9 آلاف.

  وكانت روسيا قد رفعت هذا الأسبوع القيود التى فرضتها بسبب الوباء، رغم انها ثالث دولة فى العالم من حيث لتفشى، حيث يمهد الرئيس فلاديمير بوتين لإجراء استفتاء فى الأول من يوليو على التعديلات الدستورية التى من شانها ان تمدد بقائه فى السلطة حتى 2036.

وتحتفل روسيا اليوم 12 يونيو بالعيد الوطنى، وهو يوم عطلة رسمية، وسيحتفل بوتين بالمناسبة بمنح جوائر فى الكرملين ورفع العلم الروسى خلال احتفال فى غرب موسكو. وفى المساء ، ستقيم السلطات حفلا موسيقيا فى الميدان الأحمر، مع التشديد على أن الحاضرين سيلتزموم بإجراءات  لتباعد الاجتماعى.

 

وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقيات تهنئة من عدد من الزعماء بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا".

 

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة بأن كلا من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الفيتنامي نجوين فو تشونج، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، توجهوا ببرقيات تهنئة إلى الرئيس الروسي بمناسبة "يوم روسيا".

 

وأشارت " تاس" إلى أن "زعيم كوريا الشمالية أشاد بما حققه الشعب الروسي من نجاح كبير في النضال من أجل بناء روسيا قوية ومزدهرة، بعد أن تغلب على جميع أنواع التحديات والصعوبات".

ولفتت الوكالة الروسية إلى أن زعماء هذه الدول أكدوا على أهمية العلاقات التاريخية، التي تربط بلدانهم بروسيا.

 

ويعود تاريخ العيد الوطني "يوم روسيا" إلى 12 يونيو عام 1990، عندما أعلن الرئيس الأسبق بوريس يلتسين "إعلان سيادة روسيا الاتحادية"، وتُقام في هذا اليوم - الذي يعد عطلة رسمية - الفعاليات الاحتفالية والحفلات الموسيقية في جميع أنحاء البلاد.

 

 


روسيا

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العيد الوطنى لروسيا

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