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صحة كفر الشيخ: 30% ارتفاع فى الشفاء من كورونا وتوفر جميع المستلزمات الطبية

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:47 م
صحة كفر الشيخ: 30% ارتفاع فى الشفاء من كورونا وتوفر جميع المستلزمات الطبية فحص كورونا-ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن ارتفاع حالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا المستجد بنسبة 30%، مشيرة إلى توافر جميع المستلزمات والأدوية ومهام الوقاية بكافة مخازن ومستشفيات المديرية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

 

وقالت فى بيان لها، اليوم الجمعة، إنها تتابع توزيع الأدوية اللازمة طبقا لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة على حالات العزل المنزلى ومتابعة المخالطين بصفة يومية مستمرة.

 

ووجهت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والجهات الأمنية والرقابية على الدعم المستمر، ولجميع أبطال الطاقم الطبى والإسعاف ومديرى المستشفيات والتمريض والفنيين والإداريين على الجهود المبذولة فى مكافحة فيروس كورونا.

 

وناشدت وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والاهتمام بارتداء الكمامات الطبية والتغذية السليمة وممارسة الرياضة.


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