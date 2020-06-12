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صحة الأقصر تغلق مركز طبى بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:00 ص
صحة الأقصر تغلق مركز طبى بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا.. صور صحة الأقصر تغلق مركز طبي بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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صرحت الدكتورة نهال مصطفي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، أنها قادت اليوم حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الاقصر لإغلاق مركزاً طبياً داخل مدينة الأقصر، وذلك بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم غلق المركز بناءاً على تعليمات وزارة الصحة، وقرار المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر الذى أصدره بإغلاق هذا المركز بناءا على مذكرة عرض من مديرية الصحة بالاقصر، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص الشديد والمتابعة المستمرة لحماية ألمرضي والمواطنين داخل محافظة الأقصر.

وفى نفس السياق قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، مساء الخميس، أنه تقرر خروج 20 حالة للمواطنين تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك من داخل مستشفى العديسات المخصصة لعزل مرضى كورونا، ومن ضمنها 18 حالة كانت متواجدة في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وقالت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يبذل الأطباء جهودًا مضنية في مستشفيات العزل بالأقصر للخروج من الأزمة الصحية الحالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا، موجهةً كل التحية والشكر والتقدير لأبطال الأطباء والصيادلة والتمريض جيش مصر الأبيض، الذي يقف سدًّا منيعًا أمام فيروس كورونا المستجد.

وكان قد قاد نائب محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة لمتابعة انتظام الأعمال داخل مستشفى الأقصر العام، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا، وذلك برفقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات، ووجه نائب محافظ الأقصر، رسالة دعم وتقدير لقطاع الصحة في الأقصر لما يبذلونه من جهود للتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الرعاية للمرضى، كما وجه رسالة طمأنة للمواطنين على توافر المستلزمات الطبية والاستعدادات لمواجهة أزمة كورونا، كما تفقد أعمال التوسعة الجارية بالمستشفى والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة لإضافة مزيد من الإمكانيات الطبية بالمستشفى.

صحة الأقصر تغلق مركز طبي بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا (1)
صحة الأقصر تغلق مركز طبي بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا (1)

 

صحة الأقصر تغلق مركز طبي بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا (2)
صحة الأقصر تغلق مركز طبي بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا (2)

 

صحة الأقصر تغلق مركز طبي بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا (3)
صحة الأقصر تغلق مركز طبي بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا (3)

 

صحة الأقصر تغلق مركز طبي بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا (4)
صحة الأقصر تغلق مركز طبي بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا (4)

 

صحة الأقصر تغلق مركز طبي بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا (5)
صحة الأقصر تغلق مركز طبي بعد إصابة مديرة بفيروس كورونا (5)

 


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