اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شركة توى تمدد إلغاء رحلات البريطانيين حتى 10 يوليو بسبب استمرار حظر السفر

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:28 م
شركة توى تمدد إلغاء رحلات البريطانيين حتى 10 يوليو بسبب استمرار حظر السفر توى العالمية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت توى العالمية للسياحة والسفر أنها مددت تعليق العطلات للعملاء من المملكة المتحدة بسبب قيود السفر على فيروسات التاجية، وألغت أكبر شركة سياحة في المملكة المتحدة جميع الرحلات حتى 10 يوليو ، بما في ذلك تاريخ 30 يونيو.

وقالت الشركة فى بيان "نحن نراقب الوضع باستمرار وسنبدأ في أخذ الناس في عطلة مرة أخرى بمجرد أن نتمكن من القيام بذلك".

يأتى ذلك فى الوقت الذى ستستأنف فيه Tui أخذ عملائها من ألمانيا في عطلة الأسبوع المقبل ، مع استئناف الرحلات الجوية من دوسلدورف وفرانكفورت إلى فارو ، البرتغال في 17 يونيو.

ونصحت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث (FCO) بعدم السفر الدولي باستثناء الأساسي منذ 17 مارس، ولن يقوم منظمو الرحلات السياحية الرئيسيون في المملكة المتحدة برحلات حتى تقوم وزارة الخارجية والكومنولث بتغيير موقفها. وبدأت سياسة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للوافدين الدوليين في المملكة المتحدة هذا الأسبوع ، مما خلق عقبة إضافية أمام المصطافين.

ونصح Tui العملاء الذين تم إلغاء عطلاتهم بأنهم سيحصلون على "رصيد مسترد" في غضون أربعة أسابيع من تاريخ مغادرتهم الأصلي. ويمكن بعد ذلك استبدال هذا برد النقود ، لكن عملاء حزم العطلات سيحصلون على مكافأة 20٪ لتشجيعهم على إعادة الحجز. وكانت توى قد أعلنت أنها ستأخذ المصطافين الألمان إلى جزر البليار الاسبانية بداية من 15 يونيو ، ضمن المشروع التجريبي للحكومة ، والذي حصل أمس على التفويض النهائي بعد الانتهاء من بروتوكولات السلامة والنظافة.

وأكدت توى فى بيان لها :"أن جزر البليار ، مع البرتغال ، الوجهة الأولى التي بدأنا بها بالفعل في منتصف يونيو".

وفي جزر الكناري ، هناك مشكلة أكثر قليلاً ، ونود أن نرى الأشياء تسير بسرعة أكبر ، ولكن يبدو أنه سيتعين علينا الانتظار حتى يوليو هناك. " وسيشمل مشروع البليار 6000 ألماني في الأسبوعين الأخيرين من يونيو. ومن بين هؤلاء ، سيذهب 4000 إلى مايوركا ، و 1000 إلى مينوركا ، والباقي إلى إيفيسا وفورمينتيرا. و تأمل شركة السياحة الكبرى أن تعود السياحة الأوروبية في غضون عام إلى ما كانت عليه قبل الوباء


توى

قيود السفر

البريطانيين

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة