وذكرت وكالة الأنباء العمانية ، بأن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي قدم عرضًا مرئيًا مُفصلًا عن جميع ما قامت به الحكومة العمانية من تهيئة الاستجابة في السلطنة لمكافحة جائحة كورونا بإنشاء اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس والإجراءات الحاسمة التي اتخذت لوقف تفشي الوباء في السلطنة ودعم الاستجابة العالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية .



وأكد السعيدي أن السلطنة وضعت تدابير احتواء صارمة لإبطاء انتشار (كوفيد 19) ومنع تقدمه للأمام وحماية القوى العاملة الصحية في الخطوط الأمامية والمجتمع العماني من خلال نظام ترصد وبائي مدروس من قبل المختصين، مضيفًا أن السلطنة اعتبرت أن هذه الجائحة تمثل تحدّيًا كبيرًا ولكن عبر استجابة مختلف القطاعات المعنية استجابة استثنائية إلى جانب الانضباط والوعي الذي يبديه أفراد المجتمع في جميع أنحاء البلاد.