سفير أمريكا يهنئ روسيا بعيدها القومى ويؤكد استعداد بلاده للتعاون مع موسكو

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هنأ سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون سوليفان، المواطنين الروس، نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكى، فى يوم روسيا، مؤكدا استعداد واشنطن للتعاون مع موسكو.



وقال سوليفان، في فيديو نشره على حساب "تويتر" الخاص بالسفارة الأمريكية في روسيا: "في هذه الذكرى السنوية الثلاثين ليوم روسيا نؤكد من جديد رغبتنا في العمل مع شعب روسيا لخلق عالم أكثر سلامًا وازدهارًا لجميع مواطنينا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأضاف السفير الأمريكي "في هذه المناسبة تتذكر الولايات المتحدة التطلعات الديمقراطية التي تبناها الاتحاد الروسي قبل ثلاثة عقود، وتحيي الشعب الروسي الذي يواصل العمل من أجل تحقيق الحريات العالمية المكرسة في الدستور".

وتابع سوليفان: "اجتمعت بلداننا في لحظات مهمة لمواجهة التحديات الحرجة حيث يحتفل المجتمع الدولي بالذكرى 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية، وتُبجل الولايات المتحدة التضحية المشتركة لجميع الذين سعوا لهزيمة النازية والفاشية ومن بينهم ملايين الجنود والمواطنين الروس الذين تحملوا معاناة هائلة وخسائر في الأرواح".



وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن تعاون الدول الكبرى وضع حدا للعدوان النازي في أوروبا، وقال: "آمل أن نتمكن من السعي لتحقيق نفس الشيء الآن حيث نتعاون للتغلب على التحديات العالمية الحالية بما في ذلك جائحة كوفيد 19 حتى يتمكن مواطنو جميع الدول من المشاركة في مستقبل صحي وآمن وديمقراطي".



وتحتفل روسيا بعيدها الوطني "يوم روسيا"، يوم 12 يونيو، وهو عيد للاحتفال بسيادة روسيا الاتحادية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.



ففي مثل هذا اليوم من عام 1990، اعتمد المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية إعلان سيادة الدولة لروسيا، الذي أكد على المساواة في الحقوق لجميع المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات العامة ومبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وضرورة التوسع الكبير في حقوق الجمهوريات والمناطق والمقاطعات والأقاليم المستقلة.



بالإضافة إلى ذلك، في 12 يونيو 1991 أجريت أول انتخابات رئاسية مباشرة في تاريخ روسيا، وانتُخب بوريس يلتسين أول رئيس للبلاد.