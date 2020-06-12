اليوم السابع
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رويترز: احتجاج للشرطة الفرنسية فى الشانزليزيه بباريس

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:13 ص
رويترز: احتجاج للشرطة الفرنسية فى الشانزليزيه بباريس جانب من احتجاجات الشرطة الفرنسية
رويترز

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نظمت الشرطة الفرنسية احتجاجا فى شارع الشانزلزيه بالعاصمة باريس، اليوم الجمعة، للاعتراض على القيود المفروضة على أساليب حجز المشتبه بهم والمطلوبين، وكذلك تلك التى فرضتها الحكومة استجابة للغضب الشعبى بعد زيادة حالات عنف الشرطة فى البلاد.
 
وسجل تلفزيون رويترز، لقطات لنقابات العاملين بالشرطة التى أوقفت عشرات من سياراتها أمام قوس النصر، ورفعت إحدى السيارات لافتة كُتب عليها "لا شرطة، لا سلام"، وحملت أخرى رسوما توضيحية لإصابات أفراد من الشرطة هوجموا أثناء أداء مهامهم مصحوبة بعبارة "من يقتل من؟".
 

فرنسا

الشرطه الفرنسيه

باريس

الشانزليزيه

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