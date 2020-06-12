اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 04:09 م
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رئيس مدينة جمصة يتابع اغلاق الشاطئ ومنع تردد المواطنين عليه

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:40 م
رئيس مدينة جمصة يتابع اغلاق الشاطئ ومنع تردد المواطنين عليه رئيس مدينة جمصة يتابع اغلاق الشاطئ
الدقهلية شريف الديب

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تفقد رئيس مدينه جمصة، و مأمور قسم شرطة جمصه، الشاطئ لتطبيق قرار غلق الشاطئ ومنع المصطافين من التواجد علي الشاطئ ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيرس كورونا المستجد.

كما شدد رئيس المدينة علي أخد الحيطه والحذر من تواجد أي أحد من المصطافين علي الشاطئ حرصا علي المواطنين، وأشار إلى أن ذلك يأتي فى اطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقليل الاختلاط بين المواطن، وعمل تباعد اجتماعي، 
واطمئن رئيس المجلس على التزام الجميع بتطبيق التعليمات، وعدم وجود أي مخالفات فى ذلك.
 
وعلى الجانب الآخر، قام رئيس مدينه جمصة بمتابعة الأعمال القائمة علي الشاطئ من تسويه الرمال وإزالة العوائق والمخلفات الزراعية للظهور بمظهر حضاري وجمالي.
 
وتم استكمال أعمال الشاطئ وعمل مسح شامل وتسوية للرمال وإزالة العوائق والمخلفات الزراعية بشاطئ تقسيم 15مايو وذلك حفاظا علي المظهر الحضاري والجمالي للشاطئ  واستعدادا لاستقبال موسم الصيف.
 
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رئيس مدينة جمصة يتابع اغلاق الشاطئ

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رئيس مدينة جمصة يتابع اغلاق الشاطئ
 

 


الدقهلية

مصيف جمصة

محافظ الدقهلية

فيروس كورونا

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