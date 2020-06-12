اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 02:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان يناقشان استفزازات تركيا فى البحر المتوسط

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:15 ص
رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان يناقشان استفزازات تركيا فى البحر المتوسط الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، ناقشا خلاله استفزازات تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة فى قبرص وفى منطقة البحر المتوسط.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانايوتيس سينتوناس - في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية- إن أناستاسياديس وميتسوتاكيس ناقشا الجهود المنسقة في إطار سلسلة اجتماعات سيعقدانها بشكل منفصل مع الرؤساء الأجانب.

وأضاف سينتوناس أن الزعيمين قررا استمرار التواصل والتعاون الوثيق قبيل المؤتمرات التي ستقام عبر الشاشات والتي ستعقد في الساعات القادمة مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ومن المقرر أن يجري الرئيس القبرصي مؤتمراً عن بعد مع ميشيل وبوريل يوم غد الجمعة بحضور وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

يشار إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. وتجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.

يذكر أن سفينة الحفر التركية "يافوز" وصلت في أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين، وهذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.

يشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استنكروا في بيان صدر في 15 مايو حقيقة أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة في ضبط النفس والامتناع عن مثل هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي.

كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس والمجلس الأوروبي السابقة، ولا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر المتوسط.


قبرص

اليونان

نيكوس أناستاسياديس

كيرياكوس ميتسوتاكيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة