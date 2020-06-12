رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان يناقشان استفزازات تركيا فى البحر المتوسط

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أجرى الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، ناقشا خلاله استفزازات تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة فى قبرص وفى منطقة البحر المتوسط.



وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانايوتيس سينتوناس - في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية- إن أناستاسياديس وميتسوتاكيس ناقشا الجهود المنسقة في إطار سلسلة اجتماعات سيعقدانها بشكل منفصل مع الرؤساء الأجانب.



وأضاف سينتوناس أن الزعيمين قررا استمرار التواصل والتعاون الوثيق قبيل المؤتمرات التي ستقام عبر الشاشات والتي ستعقد في الساعات القادمة مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.



ومن المقرر أن يجري الرئيس القبرصي مؤتمراً عن بعد مع ميشيل وبوريل يوم غد الجمعة بحضور وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس.



يشار إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. وتجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.



يذكر أن سفينة الحفر التركية "يافوز" وصلت في أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين، وهذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.



يشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استنكروا في بيان صدر في 15 مايو حقيقة أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة في ضبط النفس والامتناع عن مثل هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي.



كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس والمجلس الأوروبي السابقة، ولا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر المتوسط.