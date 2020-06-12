اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 10:32 م
خالد صلاح
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رئيس أوكرانيا يلغى الاجتماعات والزيارات بعد ثبوت إصابة زوجته بكورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:22 م
رئيس أوكرانيا يلغى الاجتماعات والزيارات بعد ثبوت إصابة زوجته بكورونا فولوديمير زيلينسكى رئيس أوكرانيا وزوجته
كييف (رويترز)

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أعلن المكتب الصحفى للرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكى ألغى الاجتماعات المباشرة والزيارات المقررة وسيقصر اتصالاته على دائرة مقربة بعد أن ثبتت إصابة زوجته أولينا زيلينسكا بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال المكتب الصحفى فى بيان "الاجتماعات المباشرة ... مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة فى الفعاليات الجماهيرية، كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية".

 

وكانت زيلينسكا قد قالت اليوم الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية. وكتبت على فيسبوك "تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا. أخبار غير متوقعة. ولا سيما بالنظر إلى أننى وعائلتى نتبع جميع القواعد... الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي".

 

وأضافت أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما، وسجلت أوكرانيا 29753 إصابة بكورونا بينها 870 حالة وفاة.

 


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