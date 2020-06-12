دفن أول حالة وفاة بكورونا بالعريش وفق اشتراطات الصحة

وقال الدكتور طارق شوكة ، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة طبقا لبروتوكول التعامل مع حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من حيث إجراءات الغسل والتكفين والدفن طبقا للتعليمات الوقائي، وقام فريق الطب الوقائى بتنفيذ عمليات الدفن حتى أخر مراحله وكان يتابع هذه الاجراءات حتى الانتهاء منها.

وتمت إجراءات الدفن بحضور عددا من أبناء عائلة الحالة، وهى سيدة من العريش، وأعلن ذويها أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية لن يقام لها سرادق عزاء .

وكانت الحالة توفت ليلة أمس وهى من ضمن 6 حالات اصابة بكورونا تم حجزها بمستشفى العريش، بينها حالة تماثلت للشفاء فيما لاتزال 4 حالات فى قسم العزل بمستشفى العريش تخضع للعلاج، و6 حالات اخرى فى قسم العزل بمستشفى بئر العبد .