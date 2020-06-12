اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 07:20 م
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خرائط تساعد فى توقع أماكن الموجة التالية من كورونا بأوروبا وأمريكا وآسيا

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:00 م
خرائط تساعد فى توقع أماكن الموجة التالية من كورونا بأوروبا وأمريكا وآسيا خرائط تتوقع المناطق المحتمل تسجيل اعلى اصابات كورونا
كتبت إيناس البنا

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توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن خرائط الطقس يمكن أن تساعد في توقع أين ستصل الموجة التالية من الفيروس التاجي كورونا المستجد.ففي الدراسة التى نشرتها جريدة " الديلى ميل"، وجد الباحثون أن المناطق المتأثرة مبكرًا بالفاشية كانت على نطاق مماثل من خطوط العرض الشمالية، مثل ووهان في آسيا وباريس في أوروبا وسياتل في الولايات المتحدة.
 
وكانت المدن متشابهة في درجات الحرارة الباردة والرطوبة المنخفضة نسبيًا من يناير حتى مارس، وتشير الدراسة إلى أن الفيروس يتصرف بشكل مشابه لفيروسات الجهاز التنفسي الموسمية مثل الأنفلونزا التي تنتشر بسرعة في الشتاء والربيع.
 
خرائط الطقس وتوقع المجة الثانية من كورونا
خرائط الطقس وتوقع المجة الثانية من كورونا
 
وقال الفريق الموجود في كلية الطب بجامعة ميريلاند،  إن الخرائط  يمكن أن تساعد العلماء وصانعي السياسات ، على التنبؤ بموعد ومكان حدوث الفاشيات وأين لا يمكنهم نشر انتشار الفيروس ، إذا حدثت.
 
ومن أجل الدراسة ، جمع الباحثون بيانات مناخية من 50 مدينة حول العالم بين يناير من هذا العام ومارس، وشمل ذلك  8  مدن ذات انتشار "كبير" للفيروس وهى " دايجو بكوريا الجنوبية. إسبانيا؛ ميلان، إيطاليا؛ باريس، فرنسا؛ قم ، إيران ؛ سياتل ، الولايات المتحدة الأمريكية ؛ طوكيو، اليابان؛ ووهان ، الصين ، وتمت مقارنتها بـ 42 مدينة بها عدد أقل من حالات الإصابة بالفيروس.
 
ومن نوفمبر 2019 إلى مارس 2020 ، كانت المدن الثماني كلها على ضفة ضيقة من خطوط العرض بين 30 درجة شمالاً و 50 درجة شمالاً، ومع ذلك ، لم تشهد مدن أخرى مثل موسكو ، التي تقع عند 56.0 درجة شمالاً ، انتشارًا ناجحًا للفيروس في ذلك الوقت.
 
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ثم نظر الباحثون في درجة الحرارة بالقرب من سطح الأرض ، حيث تحدث غالبية النشاط البشري.
 
أظهرت النتائج أنه في ووهان في يناير وفبراير في المدن الـ 7 الأخرى ، أن متوسط ​​درجة الحرارة في محطات الطقس بالمطار كان ما بين 39 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية) و 48 درجة فهرنهايت (9 درجة مئوية).
 
وكان متوسط ​​درجات الحرارة قبل 20 إلى 30 يومًا قبل الوفاة الأولى في كل مدينة هو نفسه تقريبًا، بدءًا من 37 درجة فهرنهايت (3 درجة مئوية) إلى 48 درجة فهرنهايت (9 درجة مئوية)، كما كانت المدن أيضًا تحتوي على كميات منخفضة من الرطوبة.
 
وقال الدكتور محمد سجادي ، الأستاذ المساعد في معهد علم الفيروسات البشرية بكلية الطب بجامعة ميريلاند ، لموقع DailyMail.com: "كانت جميع درجات الحرارة للمواقع الثمانية التي تقع في هذا النطاق القريب مفاجئة بعض الشيء، لم نتوقع أن تكون درجات الحرارة قريبة جدًا وأن تكون الرطوبة قريبة جدًا."
 
كما يمكن أن تؤثر درجات الحرارة الباردة والرطوبة المنخفضة، أيضًا على مدى سرعة تكاثر الفيروس في تجويف الأنف وضعف المناعة ، مما يسمح له بالانتشار والتحرك في جميع أنحاء الجسم.
 
وأضاف سجادي: "نعتقد أن الفيروس يتصرف مثل فيروس تنفسي موسمي، وما يعنيه هذا هو أن الفيروس لديه متطلبات درجة الحرارة والرطوبة التي تساعد في انتقاله."
 
حتى اليوم ، هناك أكثر من 7.5 مليون حالة إصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 420.000 حالة وفاة.
 

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