اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جيه.بى مورجان: حصة السعودية من سوق النفط تتجه لأعلى مستوى منذ الثمانينات

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:29 م
جيه.بى مورجان: حصة السعودية من سوق النفط تتجه لأعلى مستوى منذ الثمانينات النفط السعودى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال جيه.بى مورجان فى تقرير، إن حصة السعودية من سوق النفط تتجه للارتفاع فى العقد الجارى لأعلى مستوياتها منذ الثمانينات، إذ يندر الاستثمار فى الإنتاج بمناطق أخرى فى أعقاب أزمة فيروس كورونا.
 
وانخفضت أسعار النفط، أكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام الحالى، بعد انهيار غير مسبوق فى الطلب، مما دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالا 625 مليون دولار بنهاية العقد بحسب جيه.بى مورجان.
 
وقال كريستيان مالك المحلل لدى جيه.بى مورجان لرويترز، إن أزمة الاستثمار ستؤدى إلى فاقد فى الإنتاج سيدفع أسعار خام برنت القياسى إلى 60 دولارا للبرميل فى غضون عامين.
 
وانخفض برنت، إلى مستوى متدن عند 16 دولارا للبرميل فى أبريل إذ أجبرت جائحة فيروس كورونا الاقتصادات فى أنحاء العالم على فرض إجراءات عزل عام ويتم تداوله حاليا قرب 40 دولارا للبرميل.
 
ويتوقع البنك الأمريكى، أن يبلغ الطلب العالمى على النفط فى المتوسط 91 مليون برميل يوميا فى 2020، بما يقل تسعة ملايين عن تقديرات صادرة فى وقت سابق، مع تعافى الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا فى نوفمبر 2021.
 
لكن جيه.بى مورجان، يتوقع أن تؤدى تغييرات فى أنماط الاستهلاك إلى فاقد دائم فى الطلب قدره ثلاثة ملايين برميل يوميا فى العقد الجارى مقارنة مع التوقعات السابقة.
 
فى غضون ذلك، فإن إمدادات النفط من المقرر أن تنخفض خمسة ملايين برميل يوميا بسبب الافتقار إلى الاستثمار فى الإنتاج الجديد وإغلاق بعض الحقول. ويقول البنك إنه مع تكاليف للإنتاج هى الأقل وقدرات هى الأكبر، فإن السعودية فى وضع أفضل لتحمل فترة الركود.
 
وقال مالك، "السعودية ستصبح فى صدارة المعركة على الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأمريكى ومن خارج أوبك".
 
وقبل انخفاض أسعار النفط، كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الصخرى 17 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العقد الجاري.
 
ونتيجة لهذا، يتوقع جيه.بى مورجان أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الفجوة فى الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، وهو السعر الذى تحتاجه دول أوبك فى المتوسط لتحقيق توازن فى ميزانياتها.
 
وبينما انخفضت حصة أوبك السوقية من ذروة عند 39 بالمئة من إجمالى إمدادات النفط فى 2016 إلى 33 بالمئة فى 2020-2021، يتوقع البنك أن تستعيد المنظمة حصتها السوقية عند نحو 40 بالمئة بحلول 2025.
 
وقال مالك، إن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6 بالمئة فى 2020 إلى 15 بالمئة على مدى الفترة وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينات.
 

السعوديه

النفط السعودى

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رويترز: انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية 11 مليار دولار بالربع الأول

الأحد، 07 يونيو 2020 11:08 ص

خبير نفطى سعودى يكشف أسباب الانهيار التاريخى لأسعار النفط الأمريكى

الإثنين، 20 أبريل 2020 11:43 م

بهارات بتروليوم الهندية تشتري مليوني برميل إضافية من النفط السعودي تحميل أبريل

الخميس، 12 مارس 2020 01:18 م

واردات الصين من النفط السعودى تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا فى نوفمبر

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 08:57 ص

بيانات: تراجع صادرات النفط السعودية إلى 6.67 مليون برميل يوميا فى سبتمبر

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 02:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة