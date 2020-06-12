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جامعة بنها : الأحد آخر موعد لتقديم أبحاث طلاب النقل

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:18 م
جامعة بنها : الأحد آخر موعد لتقديم أبحاث طلاب النقل جامعة بنها
القليوبية نيفين طه

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أعلن الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، أن الأحد 14 يونيه الجاري هو آخر موعد لتقديم الأبحاث لطلاب سنوات النقل إلكترونيا بكليات الجامعة.

وقال المغربي في تصريحات صحفية، إن الجامعة كانت قد قررت مد فترة تسليم الأبحاث لمدة أسبوع تنتهى يوم الأحد وذلك مراعاة لظروف الطلاب الذين لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم إلكترونيا خلال الفترة المحددة سابقا على الروابط التى حددتها الكليات.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن لجنة تقويم الطلاب قد عقدت اجتماعها برئاسته وتم مناقشة الاستعدادات لامتحانات السنوات النهائية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما ناقشت اللجنة أيضا وضع الطلاب الوافدين ورفع درجة الإستعداد القصوى بالإدارة الطبية للتعامل مع اى حالات طارئة خلال فترة الامتحانات.

 


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