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جامعات ووهان تفتح أبوابها من جديد والطلاب يعودون بأعداد محدودة.. فيديو

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:26 م
جامعات ووهان تفتح أبوابها من جديد والطلاب يعودون بأعداد محدودة.. فيديو الطلاب امام جامعة ووهان
كتب محمد شعلان

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بدأت جامعات ووهان في استقبال الطلاب من جديد بعد فترة توقف طويلة لتفشي فيروس كورونا، حيث فتحت الجامعات أبوابها من جديد والطلاب يعودون بأعداد محدودة لصفوف الدراسة ويتم قياس درجة حرارة الطلاب ويخضعون لباقة من اجراءات السلامة قبل السماح لهم بالدخول، وعرضت شبكة "روسيا اليوم"، فيديو لعبور الطلاب من البوابات أمام مداخل الجامعات بعد الخضوع لإجراءات الوقاية من كورونا من ارتداء الكمامات وقياس دراجات الحرارة.

 

 

وعلى جانب آخر، كشفت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، النقاب عن أن فيروس كورونا المستجد ظهر فى مدينة ووهان الصينية، منذ شهر أغسطس، من العام الماضى، وذلك وفقا لصور الأقمار الصناعية لمواقف السيارات في المستشفيات فى مدينة ووهان، وكذلك بيانات محرك البحث على الإنترنت.

الطلاب امام جامعة ووهان
الطلاب امام جامعة ووهان

 

ورصدت الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد ، وأوردتها صحيفة الجارديان البريطانية، ارتفاعًا كبيرًا في أعداد السيارات في مواقف السيارات الخاصة بـ 5 مستشفيات بمدينة ووهان الصينية في أواخر صيف وخريف العام الماضي 2019، مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية المرتبطة بـ"السعال" و "الإسهال" و "مرض معد" في محرك البحث الصيني "بايدو".

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه الدراسة تتعارض مع الرواية الصينية الرسمية التي تؤكد تفشي الوباء في ديسمبر الماضي وليس أغسطس، حيث اعترفت السلطات الصينية بانتشار وباء فيروس كورونا في ديسمبر الماضي 2019.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 7 ملايين شخص أصيبوا بالفيروس القاتل في جميع أنحاء العالم، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، مع أكثر من 404 آلاف حالة وفاة، من بينها أكثر من 110 آلاف حالة وفاة في الولايات المتحدة وحدها.


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