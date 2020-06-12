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"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:30 ص
"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة ووفد سياحية بتل العمارنة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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ينشر اليوم السابع 11 معلومة حول منطقة تل العمارنة التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، وأسباب اختيار الملك اخناتون لها لتكون عاصمة له وموقف الملك نفرتيتي من اختيار أخناتون .

1- مدينة تل العمارنه تقع بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا .

2-  تل العمارنة تتوسط بين طيبة وهى العاصمة التى تركها، وبين منف عاصمة الدولة القدمية والتى تحل محلها الجيزة حاليا .

3- كان اختيار أخناتون لتل العمارنة لموقعها المتميز الجميل بين النيل والجبال .

4- تل العمارنة كانت مساحه مستوية رائعة الجمال، ولم يسكن فيها بشر ولم يعبد على أرضها أله، ولذلك سيكون أله التوحيد أتون هو أول معبود عبد على هذه الأرض .

5- يقال إن أتون رمز الأله الواحد، والمشار إليه بقرص الشمس قد جاء فى رؤية لأخناتون والقى بحجر فى هذا المكان، وقال له هنا تكون أخت اتون منبع عبادة التوحيد .

6- تم بناء مدينة العمارنة والتى كان اسمها أخت أتون أو أخيتاتون، فى ثلاث سنوات فقط ، وكانت عاصمة مصر الثقافية والإدارية فى عصر أخناتون الأسرة 18 .

7- تم بنائها بالطوب اللبن لسرعة الانجاز حتى لاتموت فكرة التوحيد بل الاسراع فى نشر عبادة التوحيد الأله الواحد لينتشر بين الناس .

8- صعوبة نقل الأحجار من الأقصر لوجود خلاف كبير بين كهنة أمون وأخناتون، حيث أنه ضد عبادة أمون ألاههم وقتها .

9- وجاء اختيار الطوب اللبن نظرا لصعوبة وارتفاع درجة الحراه والطوب اللبن معروف أنه يمتص حرارة الجو .

10- بعد استقرار أخناتون فى العمارنة، أصبحت نفرتيتى ملكه لمصر لأنها زوجة الملك أخناتون، وهى أول من أمن بعبادة الاله الواحد ووقفت بجوار زوجها وساندته بقوه ولم تتخلى عنه، واقنعت الكثير والكثير بأن ينتقلوا معها إلى العمارنة، يصل عدد من اقتنع بفكرة نفرتيتى إلى 100000 سيدة، هاجرا معها الى العمارنة.

11- نفرتيتي كانت سيدة غاية فى الجمال والثبات، وذو شخصية قوية مقنعة لدرجة أنها كانت تظهر مع الملك فى جميع المناسبات، وكانت الملكة الأشهر والاجمل والأقوى، ولذلك اتخذتها المنيا شعارا لها .

 


اخبار المحافظات

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اليوم السابع بلس

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