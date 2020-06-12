تعليم الدقهلية: إجراءت وقائية واحترازية بلجان الثانوية والالتزام بالكمامة

اتخذ على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية بلجان امتحانات الثانوية العامة، التي تنطلق يوم 21 يونيو وتنتهي 21 يوليو في ظل تداعيات فيروس كورونا .

وأوضح وكيل تعليم الدقهلية أنه تم تشكيل لجان للمرور على مقار لجان الامتحانات، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمشرفين على اعمال الامتحانات وأكد على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان ومقرات تقدير الدرجات والكنترولات ولجنة الإدارة .

واكد على توفير الأمن والهدوء والمناخ الملائم لأداء الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة، والتأكيد على ارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان، واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وتم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، والصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة سير امتحانات.الثانوية العامة لكى يتم الكشف الطبى السريع (قياس درجة الحرارة)على الطلاب والقائمين على اللجنة الامتحانية والعمال قبل بدء الامتحان.

واضاف أنه تم التأكد من وجود وسائل تهوية داخل اللجان، وشدد على ضرورة وجود لجان احتياطية بواقع لجنتين فى كل لجنة امتحاني، لاستخدامها فى حالة الطوارئ وقت الحاجة.كما تم عمل الصيانة فى جميع اللجان على المراوح ودورات المياة والأثاث والكهرباء.