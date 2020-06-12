ترامب يهاجم عمدة سياتل: تتركون الأناركيين يحرقون وينهبون المدينة

كتب محمد شعلان

طالب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، رئيس بلدية سياتل جينى دوركان، بالتعامل مع المظاهرات فى مدينة سياتل وعدم تركها المحتجين الذين يطلق عليهم الأناركيين ينهبون ويحرقون المدينة، ووجه ترامب كلامه لها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "تقول عمدة سياتل، عن استيلاء الأناركيين على مدينتها، "إنه صيف الحب" هؤلاء الديمقراطيون الليبراليون ليس لديهم دليل. يحرق الإرهابيون مدننا وينهبونها، ويعتقدون أنها رائعة، حتى الموت. يجب إنهاء هذا الاستيلاء الآن".

Seattle Mayor says, about the anarchists takeover of her city, “it is a Summer of Love”. These Liberal Dems don’t have a clue. The terrorists burn and pillage our cities, and they think it is just wonderful, even the death. Must end this Seattle takeover now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2020

وأمس، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاى أنسلى، حاكم ولاية واشنطن، وطالبه بالتصدي للإنكاريين على الفور واستعادة مدينة سياتل الآن، وإن لم يفعل ذلك سيفعل هو، موضحا أن الأمر ليس لعبة.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:"جاى أنسلى وعمدة مدينة سياتل يسخران ويتلاعبان بمستوى لم تشهده بلادنا العظيمة من قبل، عليكم استعادة المدينة الآن، إذا لم تفعل ذلك سأفعل، هذه ليست لعبة يجب إيقاف هؤلاء الأناركيين القبيحين على الفور. تحرك بسرعة".

كما هاجم الرئيس الأمريكي السيناتور إليزابيث وارن، بعد إدخالها تعديلا لمجلس الشيوخ لإعادة تسمية القواعد العسكرية الأمريكية، التي تحمل اسم قادة القوات الكونفدرالية القديمة، قائلاً:" أدخلت المرشحة الرئاسية الفاشلة، السيناتور إليزابيث وارن، للتو تعديلاً على إعادة تسمية العديد من قواعدنا العسكرية الأسطورية التي تدربنا منها للفوز بحربين عالميتين، نأمل أن لا يندرج أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين العظماء في هذا".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغيير أسماء القواعد العسكرية الأمريكية التي تحمل اسم قادة القوات الكونفدرالية القديمة، وسط تقارير بأن بعض قادة الجيش الأمريكي منفتحين على تلك الفكرة.

ويأتي ذلك وسط احتجاجات عارمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد عنصرية الشرطة ضد المواطنين أصحاب البشرة السمراء والتي أشعلها مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد (ذى الأصول الأفريقية) على يد شرطي أبيض أثناء اعتقاله.