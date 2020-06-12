تجديد الثقة.. الدكتور أيمن رخا وكيلا وزارة الصحة بجنوب سيناء لمدة عام

جنوب سيناء _ فايزة مرسال ومحمد حسين

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قرارا بتحديد تكليف الدكتور ايمن رخا باعمال مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء لمدة عام.

ومن جانبه تقدم الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي بجنوب سيناء في بيان له التهنئة إلي الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء لثقة وزيرة الصحة والسكان التجديد له.

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء اليوم فى بيان لها انه اعتبارا من السبت 13 يونيو الجارى وحتى الخميس 18 يونيو من ذات الشهر، ووفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب سيصل الفريق لمستشفى الطور لتقديم خدمات طبية منوعة للمرضى أبناء محافظة جنوب سيناء.

وأوضح البيان أن الأطباء من طب جامعة الزقازيق هم الدكتور علاء زيدان إبراهيم أستاذ طب الأطفال، والدكتورة هبة شفيق عبدالخالق مدرس الباطنة العامة الدكتور عمر عبدالشافى مدرس م الأشعة التشخيصية، والدكتور محمد مجدى محمد مدرس م جراحة العظام، والدكتور محمد عزت مدرس جراحة عامة ، والدكتور محمد عادل صقر مدرس م جراحة التجميل، والدكتور السيد سعد عبدالبصيرمدرس الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمى والكبد، والدكتور أحمد عطية منصور مدرس م جراحة المسالك البولية، ودكتور محمد محمود شحاته مدرس م جراحة عامة ، ودكتور أمير عبدالحميد أحمد مدرس م باطنة عامة.

ومن كلية طب جامعة قناة السويس، الدكتور محسن بدوى أستاذ طب وجراحة العيون وطب عين شمس الدكتور محمد حامد عبدالعزيز مدرس م التخدير والرعاية المركزة ومن معهد القلب الدكتور محمود الحسينى عواد إستشارى جراحة القلب، والدكتور إبراهيم عبدالفتاح عبدالبديع إستشارى أمراض القلب.

وأوضح البيان انه مقررا أن يقوم فريق الأطباء بالكشف وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية .



