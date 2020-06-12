وقال تاويسيلب فيزانويوثين، المتحدث باسم مركز إدارة "كوفيد 19" التابع للحكومة، إن حظر التجوال الليلي سيرفع في 15 يونيو للسماح للمواطنين بالتنقل، نظرا لأنه لم يتم تسجيل حالات انتقال محلي لعدوى الفيروس لبعض الوقت، بحسب ما نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

لكن المتحدث أكد أن الحكومة ستبقي على القيود المفروضة على القادمين من الخارج، برا وبحرا وجوا، لأن جميع حالات كوفيد-19 الجديدة كانت بين عائدين من بلدان أخرى.

وأضاف أنه تمت الموافقة أيضا على جوانب أخرى من المرحلة الرابعة من خطة تخفيف القيود على الأعمال والأنشطة الأخرى، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم إعادة فتح المدارس التي لا يزيد عدد الطلاب فيها عن 120 طالبًا، كما سيمكن للهيئات الحكومية عقد اجتماعات وندوات، كما ستستأنف أنشطة قاعات المعارض والمؤتمرات والفعاليات والمسارح، ولكن مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، فيما ستظل الحانات وأماكن الترفيه مغلقة.

ولم تسجل تايلاند اليوم، أي حالة انتقال محلي لعدوى كوفيد-19 لليوم الـ18 على التوالي، وأعلنت وزراة الصحة في البلاد اليوم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة لعائدين من الهند، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 آلاف و121 إصابة، فيما تبلغ حصيلة الوفيات 58 حالة وفاة.