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بومبيو: إدانة موظف القنصلية الأمريكية تنسف الثقة فى المؤسسات التركية

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:30 ص
بومبيو: إدانة موظف القنصلية الأمريكية تنسف الثقة فى المؤسسات التركية مايك بومبيو - وزير الخارجية الامريكى
كتب سمير حسنى

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حذر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الجمعة، من أن إدانة موظف بالقنصلية الأمريكية فى إسطنبول من شأنه تقويض علاقتنا بتركيا، وينسف الثقة في المؤسسات التركية، جاء ذلك نقلا عن العربية.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، تركيا لحل هذه المشكلة بشكل عادل. 

وفى وقت سابق، بحث مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، مع الكسندر شالنبرج وزير خارجية النمسا، تعزيز السلام فى الشرق الأوسط، ووصف حزب الله اللبنانى بأنه وكيل الإرهاب الإيرانى.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"سرنى التحدث مع وزير الخارجية الكسندر شالنبرج، ممتن لشراكة النمسا في جهودنا المشتركة لتعزيز سلام أكبر في الشرق الأوسط ومحاسبة وكيل الإرهاب الإيراني حزب الله على أنشطته الخبيثة".

 


تركيا

امريكا

اسطنبول

مايك بومبيو

القنصلية الامريكية

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