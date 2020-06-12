النيابة تطلب تقرير الأدلة الجنائية فى إصابة 4 أشخاص بحريق شقة بالقطامية

كتب أحمد حسنى

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الأدلة الجنائية فى إصالة 4 أشخاص فى حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الزلزال بالقطامية، وكانت انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة بالقطامية، ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق ناتج عن أسطوانة بوتاجاز وأسفر عن إصابة أسرة كاملة مكونة من أب وأم وطفلين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم إخماد الحريق.