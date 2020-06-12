المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

ماجد تمراز

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن نقص الدواء ظاهرة موجودة يجب أن نعترف بها، وذلك نتيجة أن البعض تكالب على شراء الأدوية في الآونة الأخيرة تحسبا لأي طارئ، ومع الأسف ذلك حدث في كل دول العالم وحتى الولايات المتحدة نفسها، مشيرا إلى أن شركات الأدوية كان لديها خطوط إنتاج بطاقة معينة وتلك الشركات مطالبة بزيادة معدل الإنتاج، موضحا أن جزء من ذلك الإنتاج يذهب إلى وزارة الصحة.



وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال في برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن الحكومة ستطالب الفترة القادمة بزيادة إنتاج الأدوية الأساسية، وقد يتم تقليل معدل إنتاج الأدوية التي ليس عليها إقبال كبير مؤقتا، مشيرا إلى أن من المصاب الحقيقي بفيروس كورونا لا يقف أمام الصيدليات كما يحدث في صيدلية الإسعاف ويسبب في زحام، وإنما ذلك التكالب هو في محاولة منهم للوقاية من الفيروس.



وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن وزارة الصحة قادرة على توفير برتوتوكولات العلاج الخاصة بفيرس كورونا، ولديها وفرة في الأدوية، بينما أن العجز الموجود، يتواجد في الصيدليات فقط، موضحا أنه لا يتم توفير جميع الأدوية الموجودة في البروتوكولات الخاصة بوزارة الصحة في الصيدليات.