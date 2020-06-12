اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 10:12 ص
خالد صلاح
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المخاوف تزداد من موجة كورونا ثانية بأمريكا مع ارتفاع مقلق فى الحالات

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:54 ص
المخاوف تزداد من موجة كورونا ثانية بأمريكا مع ارتفاع مقلق فى الحالات مصابى فيروس كورونا
رويترز

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تجاهد نحو عشر ولايات أمريكية، منها تكساس وأريزونا، لمواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، ممن تستدعى حالتهم العلاج بالمستشفيات، على نحو يؤجج المخاوف من أن تفجّر إعادة فتح اقتصاد البلاد موجة عدوى ثانية.
 
وهوت الأسهم العالمية عند الإغلاق، أمس الخميس، وسط مخاوف من عودة انتشار الوباء. والمرة السابقة التى هبط فيها مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز بهذا القدر فى يوم واحد، كانت فى مارس عندما بدأت حالات الكورونا بالولايات المتحدة فى الزيادة.
 
والارتفاع الأخير فى عدد الحالات فى ما يقرب من عشر ولايات، يعكس فى جانب منه زيادة فى الفحوص والاختبارات. لكن كثيرا من تلك الولايات تشهد أيضا ارتفاعا فى أعداد المصابين بالمستشفيات التى بدأ بعضها يواجه أزمة فى الأسرّة بوحدات الرعاية المركزة.
 
وسجلت تكساس، زيادة قياسية فى أعداد المصابين داخل المستشفيات لليوم الثالث على التوالي. وقال رئيس بلدية هيوستون، إن المدينة على استعداد لتحويل ملعب كرة القدم بها إلى مستشفى ميدانى إن استدعى الأمر.
 
وفى نورث كارولاينا، لم يعد متاح سوى 13 فى المئة فقط من أسرّة الرعاية المركزة فى الولاية نظرا لحالات الإصابة الحادة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.
 
وشهدت أريزونا، عددا قياسيا من مرضى الكورونا داخل المستشفيات، إذ بلغ العدد 1291 حالة. وطلب مدير الصحة بالولاية من المستشفيات هذا الأسبوع تفعيل خطط الطوارئ وزيادة الطاقة الاستيعابية داخل وحدات الرعاية المركزة. ويشير موقع الولاية على الإنترنت إلى أن حوالى ثلاثة أرباع الأسرّة فى وحدات الرعاية المركزة بالولاية مشغولة.
 
ويخشى خبراء قطاع الصحة، حدوث زيادة جديدة فى الإصابات، بسبب الاحتجاجات على التمييز العنصرى وفظاظة الشرطة التى تعم البلاد منذ أسبوعين ويتجمع فيها أعداد كبيرة.
 
وسجلت كل من أريزونا ويوتا ونيو مكسيكو، زيادات فى الإصابات الجديدة بنسبة 40 فى المئة أو أكثر خلال الأسبوع المنتهى فى السابع من يونيو مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا لتحليل أجرته رويترز.
 
وارتفعت الحالات الجديدة فى فلوريدا وآركنسو وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا، بأكثر من 30 فى المئة فى الأسبوع المنصرم.
 
وقال الدكتور أنتونى فاوتشى مدير إدارة الأمراض المعدية بالولايات المتحدة لشبكة سي.بي.سى الإخبارية الكندية، إن ارتفاع أعداد الحالات حتمى مع رفع القيود.
 

امريكا

الولايات المتحده

كورونا

فيروس كورونا

موجه ثانيه من كورونا

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