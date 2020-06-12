اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الكويت تحدد سعر النفتا للفترة بين أغسطس2020-يوليو2021 عند علاوة 15دولارا للطن

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:12 م
الكويت تحدد سعر النفتا للفترة بين أغسطس2020-يوليو2021 عند علاوة 15دولارا للطن مؤسسة البترول الكويتية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قالت مصادر بالقطاع اليوم الجمعة، إن مؤسسة البترول الكويتية حددت سعر عقود النفتا للفترة بين أغسطس 2020 ويوليو 2021 بارتفاع 3.4 بالمئة مقارنة مع العقد القائم الذى ينتهى أجله الشهر المقبل.
 
وبدأت مؤسسة البترول الكويتية، محادثات مع المشترين الآسيويين بعقود محددة المدة يوم الاثنين، مع اختتام المفاوضات اليوم الجمعة، بشأن درجة النفتا الكاملة النطاق عند علاوة 15 دولارا للطن إلى الأسعار المعروضة للشرق الأوسط على أساس التسليم على ظهر السفينة.
 
ولا تعلق مؤسسة البترول الكويتية فى المعتاد على صفقاتها.
 
وجرى تحديد سعر عقد المؤسسة القائم للفترة بين أغسطس 2019 ويوليو 2020 العام الماضى عند علاوة 14.50 دولار للطن.
 

الكويت

مؤسسه البترول الكويتيه

البترول الكويتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام الأسبوع للجلسة الثانية على التوالى

الخميس، 11 يونيو 2020 02:07 م

تراجع مؤشرات بورصة الكويت.. والبنوك توضح موقف توزيع الأرباح

الخميس، 11 يونيو 2020 11:14 ص

الكويت ترفع أسعار البيع الرسمية للخام لآسيا فى يوليو

الخميس، 11 يونيو 2020 10:18 ص

وزير النفط الكويتى: إيقاف تعيين العمالة الوافدة فى مؤسسة البترول وشركاتها

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:31 م

قطاع البنوك يهبط بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:55 م

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع النفط

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة