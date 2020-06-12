الفريق الطبى بعزل ملوى ينجح فى استئصال جزء من أمعاء سيدة مصابة بكرونا

المنيا حسن عبد الغفار

نجح الفريق الطبي فى اجراء عملية جراحية واستئصال جزء من الأمعاء لسيدة عمرها 26 سنة، مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل في مركز ملوي، بجنوب محافظة المنيا.

حيث إن العملية التي أجريت للمريضة قام بها الدكتور يوسف إسحاق، وطارق عشماوي، وكمال رمضان توفيق، وذلك بعد ظهور تجمع دموي مجهول السبب، ورجح أن تكون الإصابة نتيجة عملية قيصرية تمت خارج المستشفى.

وبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس التي دخلت مستشفى عزل ملوي حتى الآن لتتلقى علاجها منذ افتتاحها بشكل استثنائي في الثالث من إبريل الماضي من هذا العام حوالي 604 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة من كافة محافظات الصعيد 35.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتلقون علاجهم بقسم الرعاية المركزة 15 من بينهم 5 حالات فقط على أجهزة التنفس الصناعي، والمستشفى لم تستقبل على مدار هذا الأسبوع لحالات أطفال مصابة بكورونا من أي محافظات.

وطالبت إدارة المستشفى المواطنين بتوخي الحطية والحذر، وأتباع كافة تعليمات وزارة الصحة التي تصدرها بشكل دوري للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وإرتداء الكمامات أثناء العمل وفي المواصلات والأماكن العامة، وتطهير الأيدي باستمرار بالكحوليات والمعقمات، والبعد عن التجمعات والإلتزام بالتباعد الاجتماعي.