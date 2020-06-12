الصين: يتعين على أمريكا معالجة مخاوف كوريا الشمالية

رويترز

قالت الصين، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مخاوف كوريا الشمالية، وسط تصاعد التوتر بين بيونجيانج وواشنطن، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، للصحفيين فى إفادة يومية إن أحد أسباب تدهور العلاقات الثنائية منذ قمة فى سنغافورة عام 2018 هو أن المخاوف المشروعة لكوريا الشمالية لم يتم حلها.

وذكر الإعلام الرسمى فى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن بيونجيانج لا ترى نفعا يذكر من الإبقاء على علاقة شخصية بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إذا تمسكت واشنطن بسياساتها العدائية.

ويوافق اليوم الجمعة، الذكرى الثانية لأول قمة تجمع بين زعيم كوريا الشمالية وترامب.