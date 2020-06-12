السيطرة على حريق نشب داخل إحدى المحلات التجارية فى الغربية

الغربية محمد طارق

سيطرت قوات الحماية المدنية اليوم علي حريق هائل نشب داخل أحد المحلات التجارية بمنطقة منشية الكبرى التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى في محافظة الغربية، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى ، بورود بلاغا من الأهالى تفيد باندلاع حريق هائل داخل إحدى المحلات التجارية، وألتهت ألسنة النيران جميع محتوياته دون وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية الى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتدادها للأماكن المجاورة ، وتبين من خلال المعاينة المبدئية أن السبب وراء الطريق حدوث ماس كهربائى ولا توجد شبه جنائية ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .