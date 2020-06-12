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السيطرة على حريق نشب داخل إحدى المحلات التجارية فى الغربية

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:26 م
السيطرة على حريق نشب داخل إحدى المحلات التجارية فى الغربية حماية مدنية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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سيطرت قوات الحماية المدنية اليوم علي حريق هائل نشب داخل أحد المحلات التجارية بمنطقة منشية الكبرى التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى في محافظة الغربية، دون وقوع إصابات.
 
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى ، بورود بلاغا من الأهالى تفيد باندلاع حريق هائل داخل إحدى المحلات التجارية، وألتهت ألسنة النيران جميع محتوياته دون وقوع إصابات.
 
وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية الى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتدادها للأماكن المجاورة ، وتبين من خلال المعاينة المبدئية أن السبب وراء الطريق حدوث ماس كهربائى ولا توجد شبه جنائية ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
وكان حريق هائل اندلع فى روف أحد الأبراج السكنية الكائنة بجوار مدرسة أبوزهرة بمنطقة الششتاوى التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى في محافظة الغربية .
 
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى ، بورد بلاغات من أهالى منطقة الششتاوى ، باندلاع حريق هائل فى روف أحد الأبراج السكنية دون وقوع إصابات .
 
وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث ، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل أمتدادها إلى الشقق، وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي ولا توجد شبه جنائية ، وتحرر محضر بالواقعة ، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 

 


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