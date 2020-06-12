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السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:46 م
السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التطورات الأخيرة للملف الليبى، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية فى إطار مبادرة "إعلان القاهرة".

من جانبه؛ رحب الرئيس الفرنسى بإعلان القاهرة، مؤكدًا أهميته فى سبيل العمل على تغليب المسار السياسى كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصةً فى ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة، مشيداً فى هذا الصدد بالمساعى المصرية وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.

كما تم التوافق على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود مبادرة إعلان القاهرة خاصة دعم الجيش الوطنى الليبى فى مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.

كما تناول الاتصال عددًا من موضوعات العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصةً على الصعيد العسكرى والأمنى، حيث أكد الرئيسان الحرص المتبادل على تطوير التعاون المشترك فى مختلف المجالات وتكثيف العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.


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