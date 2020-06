السخرية لم تعد تكفى.. ترامب الابن يرد أخيرا بشكل جاد لإنقاذ والده من الانتقادات

يبدو أو نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اشتهر بالسخرية دائماً من منتقدي سياسة والده والاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا، قرر ان يظهر بشكل جديد إلا وهو الرد بطرق جادة ومختلفة.

فمعظم تغريدات ومنشورات نجل الرئيس الأمريكي عبر حساباته المختلفة خلال الأشهر الماضية، تمثلت في السخرية من معارضي والده ونشر فيديوهات ساخرة عن الديمقراطيين، وهو ما لم يحدث فارق كبير في مساعدة والده، واتجه الى الرد بشكل جاد على الانتقادات.

They will lie, cheat and steal to make sure democrats win. Today’s media aren’t journalists they’re left wing activists! https://t.co/cGHHOLyTP8