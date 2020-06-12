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السخرية لم تعد تكفى.. ترامب الابن يرد أخيرا بشكل جاد لإنقاذ والده من الانتقادات

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:19 م
السخرية لم تعد تكفى.. ترامب الابن يرد أخيرا بشكل جاد لإنقاذ والده من الانتقادات ترامب الابن
كتب آسر أحمد

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يبدو أو نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اشتهر بالسخرية دائماً من منتقدي سياسة والده والاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا، قرر ان يظهر بشكل جديد إلا وهو الرد بطرق جادة ومختلفة.

فمعظم تغريدات ومنشورات نجل الرئيس الأمريكي عبر حساباته المختلفة خلال الأشهر الماضية، تمثلت في السخرية من معارضي والده ونشر فيديوهات ساخرة عن الديمقراطيين، وهو ما لم يحدث فارق كبير في مساعدة والده، واتجه الى الرد بشكل جاد على الانتقادات.

وفي تغريدة جديدة لترامب الابن، منذ قليل، انتقد فيها تقرير لصحيفة CNN يستعرض انهيار الاقتصاد الأمريكي وتوقف نموه منذ عام 2016 وفشل والده في السيطرة على الانهيار وإيجاد حلول لتلك الأزمة.

وكتب ترامب الأبن تعليقاً على التقرير الذي ظهر برسم بياني "سوف يكذبون ويغشون ويسرقون لضمان فوز الديمقراطيين، وسائل الأعلام ليسوا صحفيين وانما عم ناشطون يساريون".

ترامب الابن
ترامب الابن

وعلى جانب آخر، نفى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وجود خلافات له مع وزير الدفاع، مارك إسبر، أو رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلى، بسبب جلسة التصوير أمام البيت الأبيض بعد فض المظاهرات.

وقال ترامب، فى حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية تم نشره اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان على علم بانتقاد كل من إسبر وميلي للحادث: "لا، لا، أقصد أنه إذا هذا ما يعتبرونه فهذا أمر طبيعى".

وأضاف ترامب: "لدي علاقات جيدة مع العسكريين. قمت بإعادة بناء جيشنا. أنفقت 2.5 تريليون دولار، لم يتخذ أحد (من الرؤساء) مثل هذا الإجراء".


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