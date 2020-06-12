اليوم السابع
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السبت.. محاضرة أونلاين بين مكتبة الإسكندرية ومختبر الخطوط بالجامعة الأمريكية

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:57 م
السبت.. محاضرة أونلاين بين مكتبة الإسكندرية ومختبر الخطوط بالجامعة الأمريكية مكتبة الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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يشارك مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، مكتبة الإسكندرية مع "مختبر الخطوط" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى سيمنار عن "الخطوط وكتب الأطفال"، عبر تطبيق انستجرام  وذلك يوم السبت 13 يونيه 2020 الساعة الثامنة مساءً، وذلك بتقديم محاضرتين عن "تعليم الخط العربى للطفل"؛ وعرض لتاريخ كتب تعليم الخط وأدب الطفل وكيف تأثر تعليم الخط العربى للأطفال برؤية الخطاطين والمصممين.

وأشارت مكتبة الإسكندرية فى بيان لها إلى أنه سيتم استعراض كتب الفن الإسلامى التى اهتمت برؤية الطفل وإدراكه عن الخط والكتابة سواء الكتب التى تناولت تاريخه وتنوعه الأثرى أو عن قواعده الفنية المميزة.

أما المحاضرة الثانية فيه بعنوان "الهيروغليفية للأطفال"، والتى تستعرض كتاب "كلمات من الحياة فى مصر القديمة"، والذى نشره مركز دراسات الخطوط لتعليم الخط الهيروغليفية للأطفال والنشء من خلال مجموعة من الموضوعات الشيقة من الحياة فى مصر القديمة.

وتهدف المحاضرة إلى استعراض دور مركز دراسات الخطوط فى تطوير مناهج وكتب تعليم فن الخط العربى للأطفال فى الوطن العربي، وذلك بهدف التعاون مع المبدعين والباحثين فى مجالات ثقافة الطفل من أجل تنمية مهارات الخط العربى لدى الأطفال داخل وخارج مصر.

كما تخدم المحاضرة مفهوم التوسع الفكرى والتنوع الفنى فى الرؤية لكتب الخط، وكيف يلعب الإخراج الفنى مساحة مهمة فى تطوير الرؤية لكتب الطفل، وتقدم خلال المحاضرة واحدًا من أهم إنتاج مركز دراسات الخطوط فى تعليم الهيروغليفية القديمة "كلمات من الحياة فى مصر القديمة: الهيروغليفية للأطفال"، والذى يمثل رؤية تهدف إلى تبسيط كتب الطفل مع عدم المساس بالمحتوى التعليمى وتقديمه فى أبهى صورة تتميز بقدرتها على الارتقاء بثقافات ومعارف الطفل المصرى والعربي، وذلك تنفيذا لتكليف الدكتور مصطفى الفقى فى رفع مستوى الرؤية العلمية والأكاديمية لكتب الطفل والمحتوى العلمى الذى تقدمه مكتبة الإسكندرية لهم، والتأكيد على الاهتمام بالتأسيس الأكاديمى والعلمى للأجيال الجديدة وتنشئتهم على حب الكتاب والقراءة.

 


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