اليوم السابع
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الزراعة: لجان لمتابعة مشروعات ومزارع الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:00 ص
الزراعة: لجان لمتابعة مشروعات ومزارع الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة مزارع ماشية
كتب عز النوبى

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 قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة  بوزارة  الزراعة ، أن هناك  متابعة مستمرة   وتكثيف المرور والرقابة على كافة أنشطة ومشروعات  ومزارع الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، للتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية ، ضد العدوى بفيروس كورونا المستجد.

 كان  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر توجيهاته لكافة العاملين بالقطاع، باستمرار عجلة الإنتاج ، مع تكثيف وتشديد الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا المستجد، والذى يتابعها وزير الزراعة بنفسه على مدار الساعة، وذلك من خلال تكثيف المرور والرقابة على كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، للتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

  وأضاف " سليمان " ، أنه يتم تكثيف الدور التوعوى  والإرشادى، للعاملين بتلك الأنشطه، والتأكد من إتباع كافة معايير الأمن والأمان الحيوى، كما تم منع التعامل المباشر مع المواطنين قدر المستطاع، من خلال تفعيل الرقمنه والتفاعل الإلكترونى بين المواطنين والقطاع، عبر وسائل التواصل الإلكترونى (الهاتف، الفاكس، البريد الإلكترونى، والواتساب) لسرعة تلبية الخدمات المقدمة من القطاع، واستمرار عجلة الإنتاج.

 وأكد  رئيس قطاع  الثروة   الحيوانية   والداجنة ، على توافر جميع المواد الغذائية البروتينية بكميات تغطى الاحتياجات، مطالباً جموع المواطنين بعدم التكالب والتزاحم على منافذ البيع، وعدم تخزين السلع، حتى لا يستغل ذلك القلة من ضعاف النفوس استغلالا سيئاً، موضا   أننا نعمل على قدم وساق فى سيمفونية عمل وتنسيق متكامله، بين كافة القطاعات المسئولة عن توفير البروتين الحيوانى بشكل أمن وصحى،  وان هناك دعم كبير للقطاع من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وكانت وزارة  الزراعة  واستصلاح الاراضى ، أكدت  أن  جميع العاملين بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة ، أكد   بقناعتهم التامة بأنهم جنود مسؤولين  عن توفير الكميات اللازمة من الغذاء الأمن للمواطنين، مهما كانت الظروف.


الانتاج الحيوانى

الثروة الحيوانية

الدواجن

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