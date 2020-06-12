الزراعة: توزيع 6000 شتلة لوز بالمجان بالمنطقة الساحلية لمطروح

كتب عز النوبى

أعلن مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، عن توزيع 6000 شتلة لوز بالمجان وذلك لزيادة مساحات مزارع اللوز على الأمطار بالمنطقة الساحلية لمحافظة مطروح، فى إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتقديم الدعم للمزارعين فى المناطق الحدودية ومنها منطقة الساحل الشمالى الغربى، بناء على توجيهات الدكتور نعيم مصلحى رئيس المركز.

من جانب آخر قال الدكتور وائل غيث، مدير الدعم الفنى بمركز التنمية المستدامة بمطروح ، إن مركز البحوث التطبيقية بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء يقوم على نشر أصناف " أمهات اللوز" المتحمل للجفاف على المزارعين، وذلك بالمجان للفئات التى لديها قدرة على توفير بعض الريات التكميلية بمياه الامطار المخزنة فى الابار النشو لهذه الأصول .

كما أوضح وائل غيث – مدير الدعم الفنى بمركز التنمية المستدامة بمطروح، أن هذه الأصناف تحتاج الى التربية لمدة موسمين او ثلاثة حسب الرعاية المقدمة لها، ثم يتم تطعيمها فيما بعد بأى من الأشجار من عائلة الفواكه ذات النواه الحجرية الشهيرة ومنها الخوخ و اللوز الحلو و البرقوق والمشمش والنكتارين.

وأشار المهندس محمود عيد، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح ، أن توزيع الشتلات يتم فى إطار خطة زمنية وبواقع 50 شتلة للمزارع تكفى لزراعة فدان بأشجار اللوز اعتماد على الامطار والرى التكميلى ويتم الاعلان عن كميات الشتلات التى يتم إنتاجها أولاً بأول.

والتوسع فى زراعة أشجار اللوز ، بناء على توجيهات الدكتور نعيم مصلحى – رئيس المركز، حيث تم توزيع عدد 6000 شتلة لوز بالمجان وذلك لزيادة مساحات مزارع اللوز على الامطار بالمنطقة الساحلية لمحافظة مطروح، فى إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتقديم الدعم للمزارعين فى المناطق الحدودية ومنها منطقة الساحل الشمالى الغربى.