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الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:49 م
الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية ارتداء الكمامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة في اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4386  سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


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اخبار الحوادث

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