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الحكومة توضح حقيقة السماح للأندية بممارسة نشاطها الرياضى منتصف يونيو الجارى

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:30 ص
الحكومة توضح حقيقة السماح للأندية بممارسة نشاطها الرياضى منتصف يونيو الجارى ارشيفية - اندية
كتبت هند مختار

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نفى مجلس الوزراء  ما تردد من أنباء بشأن سماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري.
 
 وأكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لسماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري، وأن القرار الخاص بالمؤسسات الرياضية لا يتضمن عودة النشاط الرياضي، ولكن يتضمن فقط السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي اشتراكات الأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة دون ممارسة النشاط الرياضي.
 
 

عودة النشاط الرياضى

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