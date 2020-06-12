اليوم السابع
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الحريرى: لبنان يشهد انهيارا اقتصاديا ويجب التزام النأى بالنفس عن الصراعات

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:24 ص
الحريرى: لبنان يشهد انهيارا اقتصاديا ويجب التزام النأى بالنفس عن الصراعات سعد الحريرى
أ ش أ

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قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إن لبنان يشهد انهيارا اقتصاديا متسارعا وتفاوتا كبيرا فى سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، على نحو يمثل خطورة بالغة تتمثل فى إمكانية حدوث تضخم كبير للغاية ينعكس سلبا على أوضاع المواطنين اللبنانيين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.

واعتبر الحريرى – فى تصريحات صحفية له الليلة – أن منطقة الشرق الأوسط تشهد صراعا أمريكيا روسيا إيرانيا تركيا، وأن لبنان هو الحلقة الأضعف فى هذا الصراع، الأمر الذى يقتضى للمحافظة على البلاد أن ينأى الجميع بلبنان عن كافة هذه الصراعات الإقليمية.


وأضاف: "للأسف النأى بالنفس عن صراعات المحاور الإقليمية فى حكومتى لم يكن كما يجب، لأنه حصلت تدخلات ببعض الدول، إلى جانب تصريحات لم يكن يجب أن تصدر من قبل بعض الأحزاب فى لبنان. من هذا المنطلق، إذا أراد لبنان فعلا أن يعود إلى مكان يمكنه من خلاله مخاطبة المجتمع الدولى من جديد، فعلى الأقل عليه أن يحترم كلامه وموقفه بالنأى بالنفس".


وأشار إلى أن لبنان يشهد حالة من الاحتقان الشديد، وأن هناك من يريد إراقة الدماء فى البلاد، لافتا إلى أن ما شهدته العاصمة بيروت يوم السبت الماضى من أحداث أخذت الطابع المذهبى والطائفى يعد أمرا شديد الخطورة، وأن الأمر يقتضى من الجميع المحافظة على تركيبة لبنان بكل الوسائل وحماية قيم الاعتدال والعيش المشترك.


وتابع: "ما حدث يوم السبت الماضى كان خطيرا، ولكن الحمد الله أن الحكماء فى البلد اتسموا بالوعى فى التعامل مع مثل هذه الأمور، والصغار الذين افتعلوا هذه المشكلة يجب أن يدفعوا الثمن. لا يمكننا أن نستمر فى البلد بتأجيج الشعارات الدينية دون أن يلقى من يقوم بهذه الأعمال أى قصاص. الاستنكار لا يكفي، هناك من يجب أن يدفع الثمن".


سعد الحريرى

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