الجزائر تدين اعتداء إرهابى فى نيجيريا خلف العديد من الضحايا

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أدانت الجزائر الخميس بشدة الاعتداء الإرهابى الذى استهدف يوم الثلاثاء الماضى سكان قرية فيلو فى مقاطعة بورنو شمال شرقى نيجيريا والذي خلف العديد من الضحايا.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريحات له "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 9 يونيو الجاري سكان قرية فيلو في مقاطعة بورنو شمال شرق نيجيريا والذي خلف العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء".



وأضاف "نتقدم بخالص التعازي لعائلات الضحايا ونجدد تأكيد تضامننا مع حكومة نيجيريا وشعبها الشقيق".