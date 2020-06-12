التحفظ على 55 ألف عبوة حلوى فاسدة في الإسكندرية

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، لحيازته كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل ترويجها.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بداخله علي 55404 عبوة سلع غذائية "حلوى جافة شيكولاتة - بسكويت" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.