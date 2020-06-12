اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 02:50 م
خالد صلاح
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البرازيل تتفق مع شركة صينية لإنتاج لقاح كورونا والاختبارات على9 آلاف متطوع

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:00 م
البرازيل تتفق مع شركة صينية لإنتاج لقاح كورونا والاختبارات على9 آلاف متطوع الإصابات بالبرازل تواصل التصاعد
كتبت إيناس البنا

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أعلن مسؤولون بالبرازيل،  عن اتفاق مع شركة Sinovac Biotech الصينية لإنتاج لقاح فيروس كورونا، في ولاية ساو باولو ، حيث ستبدأ الاختبارات التي تشمل 9000 متطوع الشهر المقبل.
 
وتعد البرازيل ثاني أكبر عدد من حالات فيروسات التاجية في العالم بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 800 ألف إصابة مؤكدة وحوالي 40.000 حالة وفاة.
 
وقال حاكم ساو باولو جواو دوريا وفقا لتقرير الجريدة  الصينية " scmp" إن معهد بوتانتان ، مركز الأبحاث الرائد في البرازيل ، توصل إلى اتفاقية لنقل التكنولوجيا مع شركة سينوفاتش بيوتيك، وتظهر الدراسات أن اللقاح يمكن توزيعه بحلول يونيو 2021" إذا أثبتت الاختبارات أنه حاسم، مضيفا، أنه ستتيح لنا هذه الاتفاقية الإنتاج على نطاق واسع وتحصين ملايين البرازيليين."
 
البرازيل واللقاح من المعمل الصينى
البرازيل واللقاح من المعمل الصينى
 
ومن جانبه قال سينوفاك بيوتيك ، مدير أحد المختبرات الصينية الأربعة المصرح لها بإجراء تجارب لقاحات سريرية، قبل شهر إنه مستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح تحت الاسم التجاري كورونا فاك.
وفي ساو باولو بالبرازيل ، سيتم حقن 9000 متطوع بجرعات من هذا اللقاح ابتداء من منتصف يوليو ، في المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبار.
 
الأسبوع الماضي ، أعلنت جامعة ولاية ساو باولو أن اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد سيتم اختباره بين 2000 متطوع برازيلي ابتداء من منتصف يونيو.
حالات كورونا
حالات كورونا
 
وتك الكشف عن صفقة Sinovac Biotech ، التي وصفها حاكم ساو باولو بأنها "تاريخية"، قائلا :" كان علينا أن نتغلب على خلافات البرازيل مع الصين ومع دول أخرى ومع منظمات مثل منظمة الصحة العالمية" في إشارة إلى انتقادات للصين من قبل العديد من وزراء بولسونارو.
 
ومنذ بداية الوباء ، اشتبك جايير بولسونارو رئيس البرازيل، مع حكام الولايات حول تدابير البقاء في المنزل التي اعتمدوها لمنع انتشار الفيروس.
وواصل الضغط من أجل استئناف الأنشطة الاقتصادية على الرغم من استمرار الإصابات في الارتفاع.
 

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