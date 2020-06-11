اليوم السابع
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خالد صلاح
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البرازيل تتخطى حاجز 800 ألف إصابة بكورونا وتسجل أكثر من 40 ألف وفاة.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 11:49 م
البرازيل تتخطى حاجز 800 ألف إصابة بكورونا وتسجل أكثر من 40 ألف وفاة.. صور محاولات لمنع تفشى كورونا فى البرازيل
رويترز

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سجلت البرازيل، 30412 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 802828 لتصبح ثاني أكثر دول العالم من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة.

ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا
ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

وقالت وزارة الصحة، إنها سجلت 1239 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البرازيل إلى 40919 وهي ثالث أعلى حصيلة وفيات بالعالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

نسبة وفيات كورونا فى البرازيل من أعلى النسب على مستوى العالم
نسبة وفيات كورونا فى البرازيل من أعلى النسب على مستوى العالم

وقالت الوزارة إنه من بين إجمالي الإصابات المسجلة تعافى 345595 شخصا.

محاولات للحفاظ على التباعد الاجتماعى
محاولات للحفاظ على التباعد الاجتماعى
 

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