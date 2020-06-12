اليوم السابع
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"الأمم المتحدة": توقف أكثر من 30 برنامجاً فى اليمن حال عدم تأمين تمويل إضافى

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:42 ص
"الأمم المتحدة": توقف أكثر من 30 برنامجاً فى اليمن حال عدم تأمين تمويل إضافى اليمن
رويترز

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قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن أكثر من 30 برنامجا من بين 41 برنامجا تدعمها الأمم المتحدة باليمن ستتوقف في الأسابيع القادمة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.

وقال متحدث باسم برامج معونات الأمم المتحدة، لم نتلق إلا 47% فقط من 1.35 مليار دولار تم التعهد بتقديمها من أجل اليمن في أوائل يونيو، ويتعين على المانحين "الدفع سريعا".

وذكرت رويترز أن متحدث بالأمم المتحدة قال إن يونيسف تلقى 10% فقط من 53 مليون دولار سعى إليها لتمويل برامجه لمواجهة كوفيد باليمن وهو ما يشل قدرته على تقديم إمدادات طبية وللوقاية الصحية.

 

 


اليمن

الامم المتحده

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حقوق الانسان

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