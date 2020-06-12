اليوم السابع
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اردوغان يواصل التنكيل بمعارضيه وقواته تعتقل صحفية بارزة

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:42 م
اردوغان يواصل التنكيل بمعارضيه وقواته تعتقل صحفية بارزة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز

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ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، اليوم الجمعة، أن محكمة تركية قضت بسجن صحفية معارضة بارزة بمنفذ إخبارى على الإنترنت إلى حين محاكمتها بتهمة "التجسس العسكرى والسياسي".
 
واحتُجزت ميسر يلدز، مديرة تحرير أخبار أنقرة فى بوابة (أوضة تي. في) يوم الاثنين، واعتُقلت رسميا أمس الخميس بعد استجوابها.
 
وأضافت الأناضول، أن سارجنت بالجيش، كان قد احتجز معهما، سُجن أيضا دون ذكر تفاصيل، ولم يتسن الحصول على تعليق من محامى يلدز.
 
وتنتقد أوضة تي. فى حكومة رجب طيب أردوغان. وتحتل تركيا مكانة متقدمة بين دول العالم التى بها أكبر عدد من الصحفيين خلف الأسوار.
 
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو 2016، تشن أنقرة حملة على المشتبه فى انتمائهم لشبكة رجل الدين فتح الله كولن المقيم فى الولايات المتحدة. وتتهم تركيا الشبكة بتدبير الانقلاب. وأودع أكثر من 77 ألفا فى السجون وتعرض حوالى 150 ألف موظف حكومى وعسكرى وغيرهم للفصل أو الإيقاف عن العمل.
 
ويقول المعارضون، إن أردوغان يستخدم الانقلاب الفاشل ذريعة لتضييق الخناق على المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة، وهو ما تنفيه أنقرة، وتقول إن هذه الإجراءات ضرورية هدفها حماية الأمن القومي.
 

تركيا

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اعتقال الصحفيين

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