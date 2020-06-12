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ارتفاع شعبية العملة الإلكترونية بإيطاليا بسبب كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:26 ص
ارتفاع شعبية العملة الإلكترونية بإيطاليا بسبب كورونا العملة الالكترونية فى ايطاليا
كتبت فاطمة شوقى

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ارتفعت شعبية العملات الإلكترونية فى إيطاليا بسبب ازمة فيروس كورونا ومخاوف من انتقال العدوى عبر النقود التقليدية، وذلك على الرغم من أن ايطاليا ليست لديها الريادة فى العملة الإلكترونية، إلا أن استطلاعات الرأى الأخيرة تشير إلى أن الإيطاليين ميالون  بشكل خاص لاستخدام العملات الرقمية.

وقالت صحيفة "انبيستير" الإيطالية إن العملات الالكترونية مثل البيتكوين وباى بال وبوست باى، جاءت فى المركز الاول للعملات المفضلة فى ايطاليا فى زمن الكورونا، فقد تم استخدام البيتكوين 215.800 مرة شهريا لعمليات الشراء عبر الانترنت، فى حين ان بطاقات الائتمان مثل فيزا وماستر كارت بلعت 34 الف مرة شهري.

وبعد العمل المكثف لدى خبراء اقتصاديين ايطاليين، وجدوا أنه لابد من تنفيذ خطة عمل تحمل آفاق جديدة لانتعاش الاقتصاد الايطالى مجددا، حيث عمل 17 خبير اقتصادى مع اللجنة العلمية والتقنية لتحديد النماذج الاقتصادية والاجتماعية لانعاش الدولة فى المرحلة المقبلة.

وقال روبرتو سينجولاني ، مدير الابتكار التكنولوجي في ليوناردو ، المدير العلمي السابق للمعهد الإيطالي للتكنولوجيا (IIT) إن " يجري الترويج لخطة للحد من استخدام الأموال السائلة من خلال تطوير النقود الإلكترونية، وخاصة فى مسألة دفع االضرائب، وذلك لتوفير 7.5 مليار يورو فى طباعة النقود التقليدية".

وشارك العديد من الخبراء الايطاليين فى دراسة انعاش الحياة الاقتصادية، ومنهم  ريكاردو كريستادورو ، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والمدير الأول لقسم الاقتصاد والإحصاء ، بنك إيطاليا، وجوزيبي فالكو ، الرئيس التنفيذي لنظام إيطاليا واليونان وكبير الشركاء والمدير الإداري لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) ، وفرانكو فوكاريتا ، باحث في قانون العمل ، جامعة بولونيا، وإنريكو جيوفانيني ، أستاذ الإحصاء الاقتصادي ، جامعة روما، وجيامبييرو جريفو ، منسق اللجنة العلمية والتقنية للمرصد الوطني المعني بحالة المعوقين ، و فيلومينا ماجينو ، مستشارة رئيس الوزراء للرفاهية والإحصاءات العادلة والمستدامة ، وكذلك أستاذة الإحصاءات الاجتماعية بجامعة روما "لا سابينزا".

ورأوا الخبراء ان الابتكار اهم ما يلزم ايطاليا من اجل انعاش الاقتصاد مجددا بعد ازمة كورونا، كما اوصوا باهمية تأجيل الضرائب المتعلقة ب 2019 وتبسيط اجراءات تسوية الارصدة والديون من الادارة العامة، وتجديد جميع العقود المحددة طوال 2020 ، واعادة تدريب العاطلين عن العمل .

 

 

 


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ايطاليا

كورونا

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اقتصاد ايطاليا

الاقتصاد

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