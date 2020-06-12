وأفادت السلطات بأن قارب المهاجرين انطلق قبل أسبوع من سواحل مدينة صفاقس في اتجاه ايطاليا، ويرجح أنه كان على متنه 53 شخصا، وبين الغرقى 28 امرأة و25 رجلا وطفلان، وفقا للمشري.

وشرعت السلطات المحلية في تونس بعمليات دفن نحو 30 جثة في مقابر بمحافظة صفاقس.