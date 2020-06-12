إيران تطلب من خبراء فرنسيين قراءة بيانات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

(رويترز)

قال المبعوث الإيرانى لوكالة الطيران المدنى التابعة للأمم المتحدة، إن محققين إيرانيين طلبوا من مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدنى فى فرنسا (بي.إي.إيه) قراءة بيانات الصندوقين الأسودين لطائرة أوكرانية أسقطتها طهران.

كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية قد أُسقطت فى الثامن من يناير كانون الثانى بصاروخ أرض جو إيراني، ليلقى 176 شخصا حتفهم فى الحادث الذى وصفته طهران بأنه "خطأ كارثي" فى وقت تصاعدت فيه حدة التوتر مع الولايات المتحدة.

وكان مصير مسجل الصوت فى قمرة القيادة ومسجل البيانات، أى الصندوقين الأسودين، مثار خلاف دولى طغت عليه أزمة فيروس كورونا المستجد التى تقول إيران إنها ساهمت أيضا فى بعض التأخير فى التحقيق الذى يجريه المجلس الإيرانى للتحقيق فى الحوادث الجوية.

وجرى التطرق إلى سير التحقيقات فى اجتماع لمجلس منظمة الطيران المدنى الدولى التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء.

وقال ممثل إيران لدى المنظمة فرهاد بارفاريش لرويترز عبر الهاتف "تقدم المجلس الإيرانى للتحقيق فى الحوادث الجوية مؤخرا بطلب إلى (بي.إي.إيه) بأن تأخذ إيران المسجلين إلى مبنى (بي.إي.إيه) فى فرنسا لقراءة بياناتهما بحضور ممثلين عن دول أخرى لها علاقة بالأمر وعن منظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو)، إذا كان (بي.إي.إيه) فى وضع يتيح له ذلك".

وقال المكتب الفرنسى إنه لم يتلق الطلب رسميا، ولا يزال يجرى مناقشات مع إيران وكندا وأوكرانيا حول أى علاقة له بالأمر. وكان هناك 57 كنديا على متن الطائرة المنكوبة.

وتتهم إيران الولايات المتحدة، وهى التى صنعت الطائرة من طراز بوينج 737-800، برفض تقديم البرمجيات التى من شأنها فك شفرة المسجلين، فى حين وجهت كندا وأوكرانيا الاتهام إلى طهران بالتلكؤ فى التحقيقات.

وقالت مصادر هذا الأسبوع إن إيران أبلغت إيكاو بأنها ستنقل المسجلين إلى باريس بمجرد أن توافق الدول المعنية بالتحقيق.