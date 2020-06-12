إصابة 11 شخصا فى حادثى تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب اليوم 11 شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادثى سير بالطريق الزراعى بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادثين من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة إيتاى البارود.

وتم نقل المصابين الى مستشفى ايتاى البارود العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما أصيب 3 اشخاص بكسور وكدمات مختلفة بالجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعى بطريق القاهرة الإسكندرية بالقرب من مدينة ابو حمص وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه واصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون

وبالفحص تبين مصرع مصرع عامل واصابة 6 اخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون

وكذلك اصيب 18شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

وفى مركز وادى النطرون أصيب 7 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالقرب من قرية أبو بكر الصديق التابعة لمركز وادى النطرون