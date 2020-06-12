اليوم السابع
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إصابة مدير مباحث الدقهلية بفيروس كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:08 ص
إصابة مدير مباحث الدقهلية بفيروس كورونا فيروس كورونا - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أكد مصدر طبي إصابة اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور عليه بعض علامات وأعراض المصاحبة للفيروس، وتم إجراء مسحة له، والتى أكدت إيجابية الإصابة بالفيروس.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الصحية، وتم نقله الي مستشفي الشرطة بالقاهرة، من اجل تلقي العلاج، وأشار المصدر بأن حالة مدير المباحث مستقرة، وأنه مصاب ببعض الإجهاد فقط،

كما تم عمل إجراء فحص سريع لكل من المخالطين له داخل المديرية، والتى تبين سلبية الإصابة لهم، وتم اتخاذ جميع إجراءات الوقاية والحماية لهم ومتابعة حالتهم الصحية.

 


امن الدقهلية

فيروس كورونا

الاصابة بفيروس كورونا

مستشفى الشرطة

اخبار المحافظات

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